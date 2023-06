Hołownia pójdzie do wyborów z ludowcami. Tak postanowiono w Boszkowie

Dzisiaj Boszkowo jutro Warszawa i Leszno. Szymon Hołownia o koalicji z ludowcami

Do wyborów nie pójdziemy w koalicji z Kaczyńskim, i nie pójdziemy z Donaldem Tuskiem - mówił Szymon Hołownia podczas Rady Krajowej Polska 2050 w Boszkowie. - Polska może być krajem dla wszystkich. My, konsekwentnie budujemy dom, w którym każdy zmieści się. W tym domu będzie długi stół przy którym starczy miejsca dla wszystkich, którzy chcą rozmawiać.

Priorytety Polska 2050 po jesiennych wyborach

Chcemy przyśpieszenia zmian w energetyce. Polska chce się rozwijać, dlatego potrzebuje więcej taniego prądu. Postawimy na energię ze źródeł odnawialnych. Kolejną rzeczą będzie ułożenie poprawnych relacji z Unią Europejską. Chcemy, żeby Polska była krajem, który wytycza kierunki wspólnoty europejskiej. Następnym polem będzie troska o jakość solidnych usług publicznych - mówił Michał Kobosko.

W ocenie wiceprzewodniczącego Polska 2050 "państwo nie może spełniać roli wpłatomatu i bankomatu, który ściąga pieniądze z podatków i wypłaca np. w postaci 500 Plus, a później mówi my daliśmy wam pieniądze, a teraz radźcie sobie sami i kupcie, to co trzeba". M. Kobosko podkreślił, że trzeba poprawić jakość edukacji i służby zdrowia.