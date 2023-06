Hołownia w Lesznie: musicie powtórzyć frekwencję z 4 czerwca 1989 ZDJĘCIA i FILM

W sobotę w Boszkowie odbył się krajowy zjazd Polski 2050 i prosto z niego Hołownia jechał do Warszawy, by wziąć udział w manifestacji z okazji rocznicy 4 czerwca 1989 roku. Zaraz po manifestacji znów był w drodze do Leszna, gdzie dotarł w niedzielę wieczorem. W parku Heermanna na spotkaniu z mieszkańcami wyjaśniał powody tych swoich wycieczek do Leszna.