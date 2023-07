Ile kosztują wakacje we Włoszech 2023? Sprawdziliśmy ceny na włoskich wakacjach, Ile zapłacimy za zakupy, pizzę, makarony i paliwo?

Włochy to cel wakacyjnych wypraw wielu Polaków. Sprawdziliśmy, jak kształtują się ceny we Włoszech w czasie wakacji 2023. Ile zapłacimy za zakupy, pizzę, makarony i paliwo? Włoskie ceny w sezonie 2023 są wyższe niż w Polsce. Zobaczcie, jakie czekają was wydatki na wakacyjnym wyjeździe do Włoch 2023.

Włochy to w tym roku cel wypraw wielu Polaków. Widać to patrząc na tablice rejestracyjne na drogach, ale też słychać na ulicach miast od Verony po Neapol. - Przez kilka lat jeździliśmy do Chorwacji, ale od wejścia do strefy euro ceny tam poszybowały tak, że zmieniliśmy cel właśnie na Włochy. Gwarantowana pogoda, piękne widoki i pyszne jedzenie. Czego chcieć więcej? – mówi Maria, turystka z Warszawy.

Włochy wakacje 2023 - ile zapłacimy za wynajem?

Wyjazd do Włoch to w pierwszej kolejności zakwaterowanie. Im lepsza lokalizacja, widok, dostęp do wody albo gór – tym wyższa cena. Ceny ofert z popularnych portali wahają się średnio od 80 euro (352 złote) do 140 euro (616 zł) za dobę. Wiele zależy od lokalizacji i standardu. Apartament z dwoma sypialniami i salonem z aneksem wyposażony w klimatyzację i podziemny garaż to koszt około 130 euro (572 zł) za dobę w okolicach Verony. Nad urokliwym jeziorem Garda, kilkadziesiąt kilometrów dalej ceny idą w górę. Im bliżej wody, tym drożej. Oczywiście w kwestii cen apartamentów panuje zasada ,sky is the limit'', czyli praktycznie nie ma ograniczeń jeśli ktoś wybiera naprawdę luksusowe rezydencje w najdroższych, elitarnych lokalizacjach. Sirmione nad Gardą Michał Wiśniewski Trzeba pamiętać o lokalnych podatkach i opłatach. - Jeśli kwatera nie ma parkingu, trzeba doliczyć miejscowe stawki parkingowe. Są różne: od 1,5-2 euro (6,6 – 8,8 zł) za godzinę do nawet 5 euro (22 zł) w centrach miast i blisko zabytków.

- Poza opłaceniem kwatery dla rodziny u właściciela płaciliśmy też lokalny podatek ,,klimatyczny’’, jak Polsce. Wynosił euro (4,4 zł) za osobę za jeden dzień pobytu – przyznaje Adam, turysta z Polski mieszkający niedaleko Sirmione.

Ceny w sklepach we Włoszech wakacje 2023

Ci, którzy wykupią wczasy ,,all inclusive’’ w jednym z drogich włoskich hoteli nie muszą obchodzić ceny w sklepach, ale zdecydowana większość turystów z Polski jedzie raczej do wynajętych kwater, gdzie sami zapewniają sobie wyżywienie.

Tu trzeba się liczyć z tym, że zapłacimy więcej niż w Polsce. Szczególnie rzuca się w oczy cena mięsa. 450-gramowa paczka piersi z kurczaka w zależności od sklepu to od 4,6 do ponad 6 euro (20 – 26,4zł). Ceny i koszty włoskich wakacji 2023 Michał Wiśniewski Pakowana, plastrowana szynka to wydatek rzędu 1,5 euro (6,6 zł) i więcej. Masło w 200 gramowej kostce to od 2,5 do nawet 5 euro (11 – 22 zł). Jajka bio – 2,5 euro (11zł) za 4 sztuki. Butelka 1,5 litra słodkiego gazowanego napoju to koszt 1,35 euro (5,94 zł). Piwa ,,koncernowe’’ z niższej półki to od 0,89 euro do 1,7 euro (3,9 – 7,5 zł) za półlitrową puszkę.

Ceny win to już pełna paleta w kraju, który słynie z ich produkcji. Na półkach marketowych znajdziemy butelki za 2 euro (8,80 zł), ale także takie za 30 euro (132 zł). Kolejny włoski specjał, czyli sery to także pełna paleta cen. Często można kupić sery pocięte już w kostki po około 3-6 euro (13,2 – 16,5 zł), ale ceny kilograma są dużo wyższe. Ceny i koszty włoskich wakacji 2023 Michał Wiśniewski Passata pomidorowa 680 gramów kosztuje 1 euro (4,4 zł). Jogurt to 35 eurocentów (1,6 zł). Paczkowana szynka w typu ,,proscutto’’ kosztuje w sklepie około 1,5 euro (ok 6,6 zł). Pomidorki 500 gramowym opakowaniu to 1,35 euro (ok. 5,9 zł). Za mleko trzeba zapłacić około 1,5 euro (ok 6,6 zł). Parówki w opakowaniu 3 sztuki to zwykle nieco ponad 1 euro (4,4 zł). Miks sałat to 79 eurocentów (ok. 3,5 zł). Butelka marketowej wody 1,5 litrowa to średnio 25 eurocentów (około 1,1 zł)

Ceny paliwa we Włoszech w wakacje 2023

Dla wielu turystów wyznacznikiem kosztów wakacyjnych są ceny paliw. W 2023 latem we Włoszech na stacjach benzynowych trzeba się liczyć z wydatkami rzędu 1,89 do 2,2 euro (ok. 8,5 – 9,6 zł) za litr popularnej PB95. Za diesla płacić trzeba od 1,7 do 2 euro (ok 7,5 – 8,8 zł) na stacjach w okolicach autostrad, gdzie zwykle paliwo jest droższe. Jadąc na wakacje do Włoch samochodem trzeba być przygotowanym na konieczność tankowania w stacjach samoobsługowych. Ceny i koszty włoskich wakacji 2023 Michał Wiśniewski Nie znajdziemy tam instrukcji w języku polskim, a jedynie w angielskim, niemieckim i rzecz jasna włoskim. By kupić paliwo lepiej mieć wówczas przy sobie kartę płatniczą, bo wiele ze stacji z samoobsługą nie umożliwia płatności gotówkowych.

Włochy to także płatne autostrady, którymi jazda skraca podróż do głównych miast. Można szukać alternatywnych dróg bez opłat, ale tu trzeba być szczególnie ostrożnym. - Po wakacjach we Włoszech po roku od wyjazdu dostałem kilka mandatów z fotoradarów, które nie były w żaden sposób oznaczone na drodze. Musiały być ukryte. Przekroczenia wynosiły czasem zaledwie kilka kilometrów na godzinę i już naliczano kary. Odwołanie jest praktycznie niemożliwe, choć w teorii można apelować do sędziów pokoju we Włoszech. Ja zrezygnowałem i płaciłem, a teraz jeżdżę tu jak na kursie na prawo jazdy. Jest 50, jadę 49 – śmieje się Damian, turysta z Dolnego Śląska. Ceny i koszty włoskich wakacji 2023 Michał Wiśniewski

Ile zapłacimy za pizzę i spaghetti we Włoszech? Ceny wakacje Włochy 2023

Wyjazd na wakacje do słonecznej Italii nieodłącznie kojarzy się z pysznym włoskim jedzeniem. Ile wydamy na klasyczne pozycje kulinarne? Pizza w restauracji to wydatek od 8 euro (ok. 35 zł) za margerittę. Pizze z dodatkami w postaci świeżych owoców morza to już nawet 18 euro (ok 80 zł). Nieco taniej można zjeść włoskie placki w małych pizzeriach typu ,,take away’’, gdzie zamawiamy i zabieramy pizzę ze sobą. Tam ceny kształtują się na poziomie około 5 euro (ok. 24 zł) za funghi, czy capriciosę.

Ceny makaronów to od 10 euro (44 zł) w restauracjach aż do ponad 20 euro (88 zł) za ,,pastę’’ z owocami morza.

Coperto – czyli drożej do rachunku we Włoszech

Klienci ,,knajpek’’ włoskich muszą się liczyć z tym, że nie zawsze ceny z menu pokryją się z ich rachunkiem. Wiele lokali dolicza do ceny także ,,coperto’’, czyli opłatę za ,,serwis’’. To szeroko rozumiany ,,stolik’’, albo ,,pieczywo’’ lub po prostu obsługa kelnerska. Zwykle to około 1 euro (4,4 zł) za osobę, ale czasem opłata w doskonałej lokalizacji lokalu ,,z widokiem’’ może sięgnąć 2-3 euro od osoby (ok. 8,8 – 13 zł). Informacja o ,,coperto’’ powinna się znaleźć w menu. Teoretycznie, gdy jej nie ma – nie mamy obowiązku ponosić tego kosztu.

Włochy - ceny wakacje 2023 - zobacz galerię zdjęć

Podane w artykule ceny odnoszą się do kursu euro na średnim poziomie 4,4 zł w dniu publikacji

