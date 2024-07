Ile zapłacisz za prąd od lipca? Wszystko o zmianach w opłatach za prąd w 2024. Sprawdź czy możesz skorzystać z bonu energetycznego

Zmiany w taryfach energetycznych, które weszły w życie od 1 lipca 2024 roku, będą miały znaczący wpływ na rachunki za prąd polskich gospodarstw domowych. Wzrost cen energii elektrycznej jest efektem wygaśnięcia tarczy antyinflacyjnej, a nowa maksymalna cena za energię została ustalona na poziomie 500 zł/MWh. W artykule omówimy szczegóły tych zmian, dostępne formy wsparcia w postaci bonu energetycznego oraz porady dotyczące wyboru taryfy, która pozwoli na optymalizację kosztów.

Nowa era cen energii

Z początkiem lipca 2024 roku polskie gospodarstwa domowe muszą przygotować się na nową rzeczywistość związaną ze znacznymi zmianami w cenach za energię elektryczną. Do tej pory ceny były amortyzowane dzięki tarczy antyinflacyjnej, która utrzymywała stawki za prąd na poziomie z 2022 roku dla gospodarstw mieszczących się w ustalonym limicie zużycia. Z wygaśnięciem tarczy, ceny energii uległy zmianie, a nowa maksymalna cena za energię elektryczną została ustalona na poziomie 500 zł/MWh.

To oznacza znaczny wzrost w porównaniu do stawek obowiązujących w pierwszej połowie 2024 roku, które wynosiły 412 zł/MWh. Rząd podkreśla jednak, że bez jego interwencji, stawka taryfowa wynosiłaby aż 739 zł/MWh. Dzięki utrzymanej maksymalnej cenie, wzrost ten został ograniczony, jednak nadal odczują go polskie gospodarstwa domowe.

Bon energetyczny jako wsparcie

W odpowiedzi na wzrost cen energii, rząd wprowadził bon energetyczny, mający na celu wsparcie około 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, którego wysokość zależy od liczby osób w gospodarstwie oraz ich dochodów.

dla gospodarstw 1-osobowych próg dochodowy został ustalony na 2500 zł,

dla gospodarstw wieloosobowych próg ten wynosi 1700 zł na osobę

Beneficjentami bonu będą między innymi emeryci i renciści z najniższymi świadczeniami.

emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury,

emeryci i renciści, których świadczenie jest równe najniższej emeryturze, (aktualnie 1780,96 zł).

Wysokość bonu energetycznego została dostosowana do wielkości gospodarstwa domowego, co pozwoli na lepsze dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb.

300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o bon energetyczny będzie można złożyć do gminy w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r, a wypłata środków planowana jest na jesień 2024 roku lub na początku 2025 roku.

Wybór odpowiedniej taryfy

W obliczu zmian cen za energię elektryczną, warto również rozważyć zmianę taryfy, co może przyczynić się do dalszego zmniejszenia rachunków za prąd. Dostawcy energii oferują różnorodne taryfy, dostosowane do różnych profilów zużycia, co daje możliwość optymalizacji kosztów.

Analiza ofert i wybór taryfy, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom, może przynieść znaczące oszczędności. Warto więc poświęcić czas na porównanie dostępnych opcji i wybrać rozwiązanie, które pozwoli na minimalizację wydatków na energię elektryczną w dłuższym terminie.

