Jak ciężko pracowali w sejmie nasi posłowie? Podsumowanie aktywności parlamentarzystów okręgu kalisko-leszczyńskiego

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu Wypowiedzi - 15 Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia Interpelacje, którym nadano bieg - 42 Zapytania, którym nadano bieg - 7 Pytania w sprawach bieżących - 6 Głosowania Udział w głosowaniach - 97,19 proc. Przynależność do komisji Komisja do Spraw Unii Europejskiej od 13 listopada 2019 do 17 grudnia 2020 Komisja do Spraw Unii Europejskiej 17 grudnia 2020 do 17 grudnia 2021 Komisja do Spraw Unii Europejskiej 17 grudnia 2021do 28 lipca 2023 Komisja do Spraw Unii Europejskiej 28 lipca 2023

fb. Mariusz Witczak