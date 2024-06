Jak dojechać samochodem na pokazy lotnicze Antidotum Airshow Leszno 2024. W tym roku sporo zmian w organizacji

Zmieni się organizacja ruchu podczas Antidotum Airshow Leszno 2024

Na prośbę mieszkańców i ze względów bezpieczeństwa wyłączony zostanie ruch na ulicy Szybowników od ronda z Dożynkową aż do węzła DK12 z S5 Leszno – Zachód. Wjazd będą miały tylko służby i osoby posiadające specjalne wjazdówki.

Właśnie trwa ich dystrybucja wśród mieszkańców tej części Zatorza. Oni muszą dojechać do domów i dlatego otrzymują takie wjazdówki. W dystrybucji pomaga nam bardzo rada sołecka Strzyżewice – mówi Michał Graczyk, prezes spółki Lotnisko Leszno.

Zamknięcie Szybowników planowane jest w piątek 21 czerwca. Odcinek od ronda S5 do lotniska będzie zamknięty całkowicie przez dwa dni.

Dojazd od miasta do lotniska będzie niemożliwy w piątek od godziny 15.00 do północy z piątku na sobotę. Ponowne zamknięcie nastąpi w sobotę 22 czerwca 2024 od godziny 12.00 także do północy lub godziny 1.00 w nocy z soboty na niedzielę.