Janusz Kołodziej i Damian Ratajczak w kadrze na 2023 rok

Większych zaskoczeń, jeśli chodzi o skład kadr, zarówno tej seniorskiej, jak i juniorskiej nie ma. W kadrze naszej pierwszej reprezentacji znaleźli się przede wszystkim uczestnicy Grand Prix z mistrzem świata Bartoszem Zmarzlikiem na czele. Obok najlepszego zawodnika globu w 9-osobowej kadrze znaleźli się także: Maciej Janowski, Patryk Dudek, Szymon Woźniak, Kacper Woryna, Jakub Miśkowiak, Jarosław Hampel, Dominik Kubera i wreszcie kapitan FOGO Unii Leszno, brązowy medalista Indywidualnych Mistrzostw Polski – Janusz Kołodziej. To, jak się wydaje na obecną chwilę optymalna kadra Polski.

Nieco szczuplejsza jest kadra młodzieżowa. Tu znalazło się sześć nazwisk. W tym gronie nie mogło zabraknąć Damiana Ratajczaka, który jest wyróżniającym się polskim juniorem, a w którym w dalszym ciągu drzemią ogromne możliwości. To wciąż zawodnik, który zdobywa doświadczenie i się rozwija, więc jego wybór zaskoczeniem nie jest. W kadrze do lat 21 znaleźli się ponadto: Mateusz Cierniak, Bartłomiej Kowalski, Krzysztof Lewandowski, Kacper Pludra oraz jedyny w tym gronie I-ligowiec – Wiktor Przyjemski. W tym przypadku niektórzy są zaskoczeni, że w zestawieniu juniorów zabrakło miejsca dla Oskara Palucha. Talent z Gorzowa w trakcie minionego sezonu, gdy skończył 16 lat zadebiutował w PGE Ekstralidze i nie raz, nie dwa pokazał, że ma papiery na jazdę. Póki co w kadrze go jednak nie ma, ale jesteśmy przekonani, że szybko się tam znajdzie, bo obecnie w Polsce nie ma zbyt wielu juniorów prezentujących wysoki poziom. Paluch na pewno ma potencjał i jest bardzo blisko tej kadry. Nie jest wykluczone, że Dobrucki jeszcze „dowoła” jedno, czy dwa nazwiska, bo ma do tego prawo.