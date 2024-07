Jedno z najciekawszych miejsc w Wielkopolsce. Wybierz się w czerwcu do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach! [03.07.2024]

Rozpoczynający się tydzień w Wielkopolsce zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. To doskonała okazja, aby wraz z rodziną odkryć uroki Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, oddalonego tylko 15 km od Gniezna. Skansen ten oferuje nie tylko relaks w pięknych okolicznościach przyrody, ale również fascynującą podróż w czasie do XIX wieku, pozwalającą lepiej zrozumieć życie dawnych mieszkańców Wielkopolski.

Odkryj uroki Wielkopolskiego Parku Etnograficznego

Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach to miejsce, które zachwyca swoją różnorodnością i autentycznością. Odwiedzając skansen, można poczuć się jak w innej epoce, przenosząc się w czasie do XIX wieku. Park jest domem dla wielu oryginalnych obiektów przeniesionych z różnych części Wielkopolski, co czyni go wyjątkowym miejscem na mapie atrakcji regionu.

-Znajdują się tu budynki mieszkalne i gospodarcze, kościół, karczma, wiatraki i kuźnia. Ich dopełnieniem są pola uprawne, ogrody warzywne i kwiatowe oraz sady. Na terenie Parku odbywają się coroczne imprezy oddające cykl życia dawnej wsi: Marzanna, Żywy Skansen, Pożegnanie lata i wydarzenia obrazujące dawne zajęcia. Dają one sposobność zobaczyć, w jaki sposób świętowali i pracowali mieszkańcy wsi- czytamy na stronie Muzeum.

Dzięki temu, że park regularnie organizuje różnorodne imprezy i wydarzenia, odwiedzający mogą nie tylko podziwiać zabytki, ale również uczestniczyć w życiu dawnej wsi, poznając jej tradycje i zwyczaje.

Jak dotrzeć do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego?

Położony nad malowniczym Jeziorem Lednica, Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach jest łatwo dostępny zarówno z Gniezna, jak i Poznania. Dystans około 15 km od Gniezna i 50 km od Poznania sprawia, że jest to idealne miejsce na jednodniową wycieczkę.

Przy parku znajduje się darmowy parking, co jest dużym udogodnieniem dla odwiedzających, którzy zdecydują się przyjechać własnym transportem.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - skarbnica wiedzy o historii Polski

Nieopodal Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, bo zaledwie 2 km dalej, znajduje się Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. To miejsce, które każdy Polak powinien odwiedzić, by lepiej zrozumieć początki naszego państwa.

Z Muzeum na wyspę Ostrów Lednicki można się dostać promem, co stanowi dodatkową atrakcję dla odwiedzających. Warto pamiętać, że ostatni prom wyrusza o 16:15, więc planując wizytę, należy zarezerwować sobie wystarczająco dużo czasu.

Planujesz wizytę? Sprawdź godziny i ceny biletów

Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach jest otwarty dla zwiedzających przez cały tydzień, ale godziny otwarcia różnią się w zależności od dnia. W tygodniu park można zwiedzać od 09:00 do 17:00, natomiast w weekendy godziny otwarcia to 10:00 do 18:00.

Ceny biletów są przystępne i wynoszą 20 złotych za bilet normalny oraz 15 złotych za bilet ulgowy. Dzieci poniżej 7 roku życia wchodzą za darmo, co czyni to miejsce jeszcze bardziej atrakcyjnym dla rodzin.

Park etnograficzny w Dziekanowicach Natalia Szewczyk

Gdzie dobrze zjeść w okolicy?

Karczma na Lednicy to miejsce, które warto odwiedzić, będąc na wycieczce w Wielkopolskim Parku Etnograficznym. Nie tylko serwują tam smaczne posiłki, ale również można tam kontynuować podróż po śladach historii.

Dodatkową atrakcją jest mini zoo oraz plac zabaw dla dzieci, co czyni to miejsce przyjaznym dla rodzin z dziećmi. Karczma jest otwarta od 10:00 do 20:00, co daje dużą swobodę w planowaniu posiłków w trakcie wycieczki.

