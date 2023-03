Jędrzej Myszkowski z Leszna chce pobić rekord Guinnessa. Z udziałem gwiazd rozegra 40 meczów tenisowych z rzędu

Rekord będzie bity w dniach 9-11 czerwca w Hiszpanii w miejscowości Villena w jednej z najbardziej znanych na świecie akademii tenisowych Juan Carlos Ferrero Equelite Sport Academy. Jej właścicielem jest były numer 1 na świecie Juan Carlos Ferrero. W akademii tej trenuje Carlos Alcaraz, 19-latek, który obecnie jest liderem rankingu ATP. Obaj sławni Hiszpanie będą pomagać w biciu rekordu.

- Dlaczego rekord Guinnessa? W moim mieście rodzinnym jeden ze sportowców próbował pobić rekord Guinnessa w bieganiu i tak narodził się w mojej głowie pomysł, aby znaleźć rekord w tenisie. Znalazłem - rekord w największej liczbie rozegranych meczów tenisowych z rzędu. Obecny rekord to 36 mój cel to 40 - wyjaśnia Jędrzej Myszkowski.

Przygotowania do bicia rekordu rozpoczął zimą. Oznacza to około 6 miesięcy treningów wytrzymałościowych, kondycyjnych, siłowych, tenisowych, stabilizacyjnych oraz regeneracja bez której nie byłby wstanie trenować z taką intensywnością. Ma też zaplanowane 3 minimaratony grania. Jest już po 12-godzinnej próbie, która wyszła dobrze, 26 marca będzie grać 16 godzin, a na koniec na przełomie kwietnia i maja będzie 24-godzinna próba.

- W ramach bicia rekordu będę miał możliwość rozegrać mecze z Ferrero oraz z Alcarazem - to będzie niesamowite przeżycie. Dzięki wsparciu sponsorów: firm Revolut, Core Logic, Leszno Tenis Klub mogę robić to, co robię, za co bardzo im dziękuję - dodaje Jędrzej Myszkowski.