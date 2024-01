Józef Zych, znany polityk PSL gościł w Lesznie. O konstytucji, żużlu i kieliszku wódki, którego nie było

Eksmarszałek Józef Zych przyjechał do Leszna

W poniedziałek - 22 stycznia 2024 roku do Leszna przyjedzie Małgorzata Kidawa-Błońska. Marszałkini senatu odwiedzi Leszno na zaproszenie posła Grzegorza Rusieckiego. W tym samym dniu, Rada Powiatowa…

J. Zych przypomniał o rozmowach które prowadził z papieżem Janem Pawłem 2 a dotyczących wejścia Polski do Unii Europejskiej i właśnie nowej konstytucji.

Prace nad nową konstytucją ruszyły jeszcze w 1989 roku u progu transformacji ustrojowej, by jak najszybciej zastąpić nieprzystającą do nowego państwa konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 roku. Ustawa zasadnicza została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku, a następnie przyjęta w referendum przeprowadzonym 25 maja. Prezydent Aleksander Kwaśniewski dokument 16 lipca 1997 roku. Nowa konstytucja weszła w życie 3 miesiące później i w 2022 obchodziła swoje 25-lecie. Jedną z osób, która miała duży wkład w przygotowanie konstytucji był Józef Zych.

O Witosie, wódce i żużlu mówił w Lesznie Józef Zych

Józef Zych w sejmie spędził 27 lat. Pierwszy raz został posłem w 1989 roku z listy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W kolejnych kadencjach, których uzbierała się osiem, był między innymi wicemarszałkiem i marszałkiem sejmu. Po zmianie nazwy przez ludowców, cały czas reprezentował Polskie Stronnictwo Ludowe.

Miałem to szczęście, że nigdy przez 27 lat nie wypiłem z politykami kieliszka wódki. Ja, w ogóle nie piję wódki - zaznaczył J. Zych.

Gość biblioteki chociaż związany jest z Zieloną Górą, to żużel z którego słynie miasto, niespecjalnie go interesuje. „Nie jestem fanem żużla" mówił. O to czy Wincenty Witos, trzykrotny premier Polski z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, był kiedyś w Lesznie, zapytał z kolei Jarosław Wawrzyniak, starosta leszczyński i regionalista.