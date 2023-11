Już dzisiaj premiera głośnego spektaklu. Zostało niewiele wolnych biletów na przedstawienie Dariusz Staniszewski

Nigdy nie spotkali się. Jan Sebastian Bach, skromny kantor w kościele św. Tomasza, wielokrotnie bezowocnie zabiegał o rozmowę ze sławnym rkompozytorem. Jerzy Fryderyk Haendel, podziwiany przez całą Europę, skutecznie unikał osobistej konfrontacji z kolegą po fachu, z którym go porównywano. Obaj kompozytorzy urodzeni w tym samym 1685 roku, musieli znać swoją twórczość. Co mieliby sobie do powiedzenia, gdyby doszło do spotkania? O tym wszystkim opowiada spektakl, który swoją premierę ma w sobotę - 25 listopada 2023 roku na deskach Teatru Miejskiego w Lesznie.