Kąpieliska w Lesznie i okolicy - otwarte (13.06). Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Kąpielisko na Jeziorze Krzyckie Wielkie w Gołanicach ul. Parkowa 7

Kąpielisko Osieczna ul. Gostyńska 5A

Kąpielisko na Jeziorze Górznickim

Kąpielisko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dębcu nad J. Wonieskim

Kąpielisko: Plaża miejska w Krzywiniu

Kąpielisko strzeżone w miejscowości Lgiń nad Jeziorem Lgińsko Lgiń Duży

Kąpielisko Brenno Ostrów nad Jeziorem Białym

Kąpielisko Gminy Przemęt w Osłoninie na Jeziorze Wieleńskim

Kąpielisko Uczniowskiego Klubu Sportowego w Wieleniu na Jeziorze Wieleńskim

Co to są kąpieliska?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Na kąpielisku miło spędzisz czas w gorące dni. Zabierz ze sobą koc, ręcznik, czapkę lub kapelusz oraz okulary przeciwsłoneczne. Nie zapomnij również o kremie z filtrem, by chronić skórę oraz o wodzie lub innych napojach. Warto mieć ze sobą również książkę lub telefon i słuchawki. Jeśli wolisz aktywnie spędzać czas zabierz ze sobą piłkę.