Karma wraca! Zapraszamy do udziału w akcji pomocy bezdomnym zwierzakom w Lesznie

Akcja Karma Wraca 2023 w Lesznie

Przygotowaliśmy 200 choinek. Warunkiem otrzymania choinki jest przekazanie organizatorowi do wyboru:

W sobotę, 9 grudnia, od godz. 11.00 do 16.00 będziemy na placu przed Galerią Leszno mieszczącą się przy Alei Konstytucji 3 Maja w Lesznie.

Pozostałe produkty zostaną rozpatrzone indywidualnie przez Partnera podczas akcji.

Choinki wydawane będą również:

9.12.2023 r. w Galerii Solnej w Inowrocławiu,

16.12.2023 r. w CH Plaza w Toruniu,

16.12.2023 r. w CH Focus w Bydgoszczy,

17.12.2023 r. przed Urzędem Gminy Osielsko.

Zebrane rzeczy trafią do schroniska dla bezdomnych zwierząt w regionie. Pomóżmy razem zwierzakom z lokalnych schronisk. Będziemy na Was czekać do ostatniej choinki.

Zasada wydawania choinek opisana jest w regulaminie akcji, który znajdziesz TUTAJ