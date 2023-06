Każdy będzie mógł pomóc seniorom z Leszna. Nowy pomysł Banku Żywności Michał Wiśniewski

,,Kup pieczywo seniorowi'' to akcja społeczna zainicjowana przez leszczyński Bank Żywności. Zaprasza on małe sklepy i piekarnie do wsparcia osób starszych. Darczyńcami mają być mieszkańcy Leszna i okolic, którzy robiąc zakupy dla siebie, zechcą też dołożyć do koszyka symboliczny bochenek chleba, który później będzie mógł odebrać senior w potrzebie.