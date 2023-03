Każdy głos się liczy. Głosujmy, aby na ulicy Grunwaldzkiej w Lesznie nie było wypadków

Kończy się głosowanie na bezpieczne przejście dla pieszych w Lesznie

Zakończyły się roboty drogowe na Alejach 21 Pażdziernika. Wykonawca miał czas do końca listopada 2022. Zwrócił się do magistratu o przełożenie terminu, którego również nie dotrzymał. Wreszcie pod…

Leszno bierze udział w konkursie organizowanym przez Orange Polska. Samorząd do przebudowania zgłosił przejście dla pieszych przez ulicę Grunwaldzką na wysokości alei 21 Października. Jeśli miasto wygra rywalizację w kategorii miast od 20 000 do 100 000 mieszkańców, to przejście zostanie zmodernizowane i wyposażone w urządzenia ostrzegawcze.