Kiedy otwarcie lodowiska w Lesznie w sezonie 2023 i 2024. Znamy już ceny biletów

Obiekt chcemy uruchomić w drugiej połowie listopada. Od 11 listopada rozpoczną się prace przy przygotowaniu tafli. To czasochłonna praca wymagająca kilku dni w dobrych warunkach – mówi Sławomir Kryjom, dyrektor MOPR w Lesznie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji szykuje się do otwierania lodowiska w tym sezonie – 2023/2024. Być może stanie się to w ciągi najbliższych dni, czyli po 15 listopada.

Tak wyglądało lodowisko w Lesznie w sezonie 2021/2022

Ceny biletów na lodowisko w Lesznie 2023 i 2024

Znane są za to ceny biletów. Pozostają niezmienne do tych sprzed roku co na pewno ucieszy mieszkańców.