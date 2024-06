Kiedy otworzą basen przy Strzeleckiej w Lesznie na sezon 2024? Jest już data i zapowiedź atrakcji

Odkryty basen w Lesznie to letnia atrakcja dla mieszkańców. Przez kilka lat w Lesznie otwarty basen przy ulicy Strzeleckiej obok mini zoo pozbawiony był zbiornika dla dzieci. Dawny brodzik znajdujący się obok głównej niecki wyłączono z użytkowania ze względów sanitarnych.

Wzbudzało to protesty mieszkańców Leszna, którzy skarżyli się na brak dostępności atrakcji dla dzieci w Lesznie. W 20203 roku MOSIR zapowiadał, że powstanie nowy brodzik, ale inwestycji nie zrealizowano.

Są to nowe brodziki o wymiarach 10 na 4 metry i głębokości 80 centymetrów. Na terenie obiektu planujemy w tym sezonie między innymi naukę pływania, kursy udzielania pierwszej pomocy oraz strefę gastronomiczną z food truckiem, ale też turnieje siatkówki plażowej, zajęcia fitness i wiele innych atrakcji – deklaruje MOSIR w Leszne.

Basen odkryty będzie czynny latem przez cały tydzień od 11.00 do 19.00. Ceny biletów nie są jeszcze znane. MOSIR przeprowadza obecnie jeszcze kalkulacje.

Otwarcie basenów będzie dla mieszkańców atrakcją wodną, bo Leszno ma obecnie tylko jeden całoroczny basen i jest to obiekt służący głównie do celów szkoleniowych. To środowiskowa pływalnia przy Szkole Podstawowej numer 7.