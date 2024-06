Kiedy ścieżka rowerowa połączy Leszno z Lasocicami? Spotkanie w gabinecie wójta gminy Święciechowa

Kiedy ścieżka rowerowa z Leszna do Lasocic?

Z Leszna do Lasocic biegnie krajowa „dwunastka" stąd jazda rowerem po drodze jest bardzo niebezpieczna. Od wielu lat mówi się o budowie bezpiecznej dla rowerzystów ścieżki, ale jak dotąd, tylko na obietnicach budowy temat zakończono.

Po wyborach do samorządów budowa ścieżki rowerowej Leszno-Lasocice wróciła na tapet. Samorządowcy w tym celu spotkali się w gabinecie wójta gminy Święciechowa. Uzgodniono, że do ścieżki dołoży się miasto Leszno, gmina Święciechowa i powiat leszczyński.

Do końca 2024 roku gmina Święciechowa opracuje niezbędną dokumentację projektową, natomiast w 2025 roku planujemy wykonanie inwestycji, przy współudziale finansowym tych trzech samorządów - informuje Mikołaj Kostaniak, wójt gminy Święciechowa.

Mieszkańcy od lat wołali o ścieżkę rowerową Leszno-Lasocice

Zapowiedziana przez włodarzy trzech samorządów inwestycja jest naprawą tego, co od dawna postulowali mieszkańcy gminy Święciechowa i Leszna. W tej sprawie mieszkańcy Przybyszewa, Długich Starych i Lasocic napisali petycję (pod którą podpisało się ponad 1800 osób) do ministerstwa infrastruktury.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, kiedy ruszy budowa ścieżki rowerowej prowadzącej z Leszna do Lasocic. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo budowa 1,5 kilometrowego odcinka…

Dokumentacja na budowę miała być gotowa do lipca 2023 roku, a we wrześniu ruszyć miała inwestycja. Przetargu jednak nie ogłoszono, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad tłumaczyła to „racjonalnym gospodarowaniem środkami publicznymi”. Dodając, że ścieżka zostanie wybudowana, ale dopiero podczas modernizacji krajowej „dwunastki" na tym odcinku.