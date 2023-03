Kiedyś jeździły nią samochody na całej długości, ale od zawsze miała status głównej ulicy centrum Leszna

Słowiańska dziś to w połowie deptak, czyli trakt spacerowy wyłożony płytami. Od kilkudziesięciu lat tak właśnie wygląda część ulicy od skrzyżowania z Alejami Krasińskiego do samego Rynku. Samochody są tu rzadkością i dojazd dozwolony jest w zasadzie tylko jako zaopatrzenie sklepowe.

Słowiańska w Lesznie - główna ulica, która prowadzi do Rynku

Kiedyś było inaczej. Cała Słowiańska od Tamy Kolejowej do Rynku była normalną ulicą z całkiem sporym ruchem kołowym. Wyglądało to nieco podobnie do dzisiejszej Narutowicza, choć ruch był większy niż na brukowanej Narutowicza. Wzdłuż Słowiańskiej lata temu nie było parkingów. Nic dziwnego, wtedy samochody były dobrami luksusowymi.

Słowiańska już cała zamknięta, wybierają bruk pod ścieżkę rowerową**