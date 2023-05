Kiedyś to centrum SPA koło Leszna przyciągało tłumy. Dawny Eden Green kolejny rok czeka na kupca. Znamy cenę

Ośrodek Eden Green w Rydzynie otwarto w 2012 roku. Powstał kilka kilometrów od Leszna, w Rydzynie przy drodze wojewódzkiej 309. Gdy otwierano Eden Green - była to krajowa droga numer 5.

Eden Green w Rydzynie koło Leszna zamknięto już po 3 latach działania

Czarny lustrzany sufit napinany w kształcie piramidy z aluminiową konstrukcją zamontowany w spa do dziś reklamuje na swojej stronie ówczesny wykonawca. Mały basen i spa robiły ogromne wrażenie, a rozmach inwestycji zaskakiwał klientów, których nie było jednak tak wielu, jak być może oczekiwano. Z czasem obiekt oferował nawet półkolonie dla dzieci z Leszna i okolic, by zarobić na utrzymanie.

Firma oferowała szeroki zakres usług: zabiegi kosmetyczne i masaże, zajęcia fitness, do czego służyły: basen, sauny, grota solna, siłownia, boisko do badmintona i squasha. Sauna i basen były urządzone bardzo nowocześnie.

Zamknięty Eden Green wystawiony na sprzedaż

Pod koniec 2015 roku Eden Green zamknięto i od tego czasu niszczeje. Oficjalnie była to sprzedaż, ale po niej nastąpiła całkowita stagnacja. W międzyczasie droga krajowa numer 5, przy której wybudowano o Eden Green, została drogą wojewódzką 309 z chwilą wybudowania S5. To dodatkowo obniżyło atrakcyjność inwestycji.

Eden Green niszczeje od ponad siedmiu lat

Na pustym budynku widać banner z ogłoszeniem o sprzedaży. Po kontakcie otrzymujemy ofertę.

Wynika z niej, że powierzchnia użytkowa dawnego SPA to 1719 metrów kwadratowych.

Budynek o funkcji usługowej w zakresie rekreacji i rehabilitacji wybudowany w 2012r. w technologii tradycyjnej, murowanej, w dobrym stanie technicznym, wymagającym drobnych prac naprawczych - czytamy w ofercie.

Ogłoszeniodawca wymienia też przeznaczenie kolejnych pięter. W piwnicy znajduje się kotłownia, szatnia, basen z masażami wodnymi, umeblowane gabinety, sale relaksacyjne, sauny, grota solna, natryski i toalety.

Michał Wiśniewski

Na parterze znajdziemy recepcję, kawiarnię, pomieszczenia biurowe, techniczne i socjalne, oraz szatnię, toalety oraz serwerownię, dwa boiska do squasha i pomieszczenie z solarium.

Z kolei pięto dawnego Eden Green to pomieszczenie siłowni, hala sportowa z drabinkami i ścianą z luster, gabinety masażu, szatnia, toalety, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie do spinningu ze ścianą z luster, pomieszczenia do ćwiczeń i krioterapii,