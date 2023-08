Kilkaset maszyn przyjedzie znów do Wilkowic. Międzynarodowy Festiwal Starych Ciągników w Wilkowicach 2023 rusza 19 sierpnia 2023

Na tegorocznym Festiwalu tematem wystawy towarzyszącej - na środku naszego placu będą silniki stacjonarne. Kolekcjonerów i wystawców zapraszamy do zaprezentowania swoich zbiorów szerszej festiwalowej publiczności . Zdajemy sobie sprawę że niektóre eksponaty mogą być w trakcie przywracania ich do życia czy nawet kompletowania oryginalnych detali - te równie chętnie zobaczymy i zachęcamy do ich prezentacji – zachęcają organizatorzy