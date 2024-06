Kleszcze atakują! Twój pies lub kot mają kleszcza? Sprawdź jak możesz go usunąć z twojego czworonoga i zadbać o jego zdrowie [30.06.2024]

Przygotuj odpowiednie narzędzia : pęseta do usuwania kleszczy lub specjalne urządzenie do ich wyciągania.

Delikatnie, ale stanowczo wyciągnij kleszcza: wykonaj to jednym płynnym ruchem, unikając ściskania ciała kleszcza, co może spowodować wstrzyknięcie większej ilości toksyn do krwi zwierzęcia.