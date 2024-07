Klub na Fali w Sławie pokazał wizualizacje. Tak będzie wyglądał klub przy Jeziorze Sławskim

Byliśmy zaskoczeni, jak projektanci trafili z tym, co rodziło się w naszych głowach od wielu miesięcy. Dziesiątki inspiracji wysłane do biura projektowego z Gdańska były tylko namiastką tego, co otrzymaliśmy. Założeniem projektu było stworzenie klubu wakacyjnego, ale z możliwością organizacji imprez także poza sezonem. Już planujemy imprezy tematyczne, Sylwestra, czy karnawał - czytamy w mediach społecznościowych Klubu na Fali w Sławie.