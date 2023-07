Kolarska elita ruszy z Leszna. Samorząd wydał 100 000 na Tour de Pologne

Dla miasta to świetna okazja do promocji, do zaprezentowania swojego potencjału. Wyścig i start z Leszna będą transmitowane na antenie wielu telewizji o zasięgu ogólnoświatowym. Trwa szeroka promocja imprezy, a więc i Leszna przy tej okazji. Poza tym liczymy na korzyści dla leszczyńskiej gospodarki, które tradycyjnie wiążą się z organizacją takich dużych wydarzeń, jak noclegi, wyżywienie, zakupy kibiców i osób związanych z wyścigiem. Miasto Leszno za możliwość współorganizacji jednego z etapów największej, najbardziej rozpoznawalnej i prestiżowej kolarskiej imprezy w Polsce zapłaci 100 000 złotych brutto. To ułamek początkowej kwoty proponowanej miastu za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu - dodaje Lucyna Gbiorczyk.