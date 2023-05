Kolejna wizyta detektywa Rutkowskiego w Lesznie. Detektyw oskarża policję o pomyłkę podczas aresztowania

Sprawa dotyczy zatrzymania w Bydgoszczy 27-letniego mężczyzny, któremu przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa metodą ,,na policjanta''. Rodzina aresztowanego wynajęła biuro Krzysztofa Rutkowskiego, aby pomógł wyjaśnić sprawę i doprowadzić do uwolnienia do mężczyzny.

Krzysztof Rutkowski poinformował, że do jego biura detektywistycznego zgłosił się mężczyzna o imieniu Kamil, który zgodził się powiedzieć policjantom jak było naprawdę i przyznać się do udziału w oszustwie, za które niesłusznie obwiniono i aresztowano innego Kamila.

Po tygodniu dowieźliśmy osobę, która przyznała się do udziału w tym procederze. Została sporządzona notatka, którą przekażemy do komendanta głównego policji i prokuratora generalnego - Zbigniewa Ziobro, aby wiedzieli, że w wymiarze sprawiedliwości dochodzi do pomyłek i rujnowania rodzin - mówił Krzysztof Rutkowski. - Wśród społeczności romskiej panuje zwyczaj nakazujący przyznać się do winy prawdziwemu sprawcy, gdy w więzieniu siedzi niewinny Rom. Będziemy robili wszystko, aby "Santinio" wyszedł na wolność.