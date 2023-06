Komers SP nr 10 w Lesznie. Na początek pięknie zatańczyli poloneza ZDJĘCIA

W odświętnych strojach i doborowych nastrojach spotkali się w piątkowe (7.06.2023) popołudnie w restauracji Finezja ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. św. Jana Pawła II. Młodzież bawiła się na komersie. Zobaczcie, jak pięknie wyglądali.

Komers jest zabawą, która - zgodnie z tradycją - organizowana jest na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Dziś bardzo często towarzyszy mu oprawa podobna do tej, która panuje podczas studniówki. Nie inaczej było na komersie leszczyńskiej "dziesiątki". Młodzież spotkała się krótko przed godziną siedemnastą, by - gdy tylko wybije ta godzina - rozpocząć jedyną w swoim rodzaju zabawę. Na początek kilka słów do ósmoklasistów skierowały dyrektor Anna Majchrzak "dziesiątki" oraz Malwina Karmińska, przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 10 w Lesznie. Potem przyszedł czas, by młodzi ludzie pięknie zatańczyli poloneza. Nie mogło również zabraknąć klasowych fotografii. Ósmoklasiści mają już za sobą egzamin, w ramach którego musieli zmierzyć się z egzaminami z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Wkrótce do szkół dotrą wyniki, na które młodzi ludzie czekają z niecierpliwością. Egzaminacyjne rezultaty pełnią bowiem - wraz z ocenami ze świadectwa - kluczową rolę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

To, co młodzież dostanie się do wymarzonych szkół, okaże się w drugiej połowie lipca. Wcześniej jednak ósmoklasiści wezmą udział w uroczystościach kończących ich naukę w szkołach podstawowych, z którymi wiele osób z pewnością bardzo się zżyło i w której zapewne nawiązało pierwsze przyjaźnie.

Trzymamy kciuki, by ósmoklasiści dostali się do wymarzonych szkół średnich, tym bardziej że w tym roku kandydatów jest szczególnie dużo. Jednocześnie zachęcamy do oglądania zdjęć z komersu SP nr 10 w Lesznie.

