Koncert ,,Podziel się dobrem'' już osiemnasty raz odbył się w Szkole Podstawowej numer 5 w Lesznie

Koncert ,,Podziel się dobrem 2023'' w Lesznie - zobacz zdjęcia

Magdalena Kozłowska, dyrektor SP5 w Lesznie, podkreśla, że koncert to nie tylko okazja do wspólnego świętowania, ale przede wszystkim doskonała okazja, by angażować się w pomoc dla innych.

Chcemy coś robić dla innych i to wydarzenie jest do tego doskonałą okazją. Angażuje wiele osób mówi dyrektor Kozłowska.

Głównym celem koncertu jest zbiórka funduszy na cele charytatywne, a dochód z aukcji jest przeznaczony na leczenie uczniów z niepełnosprawnościami. To nie tylko szczytny cel, ale także dowód na to, jak silne więzy społeczne mogą prowadzić do wspólnego działania na rzecz innych.