„Kończymy projekt PL 18. Czas na coś nowego" mówi Borowiak, przegrany prezydent Leszna

Ł. Borowiak zastrzega, że w nowej radzie, nie tylko będzie pracował nad przygotowanymi przez prezydenta projektami uchwał. Już z fotelu radnego Leszna chce „kreować politykę samorządową" i przygotowywać projekty uchwał, które będą „poparte przez wszystkie siły polityczne".

To co ja przygotowałem z punktu widzenia budżetu miasta i wieloletniej perspektywy finansowej, to nowy prezydent będzie z tego bardzo zadowolony i dużo czasu mu zajmie przecinanie wstęg po zakończeniu różnych inwestycji - dodaje Łukasz Borowiak.