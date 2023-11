Kradli rowery i hulajnogi spod szkół w Lesznie. Przyjechali po jednoślady z Rawicza

Myśleli zapewne, że kradzież w innym mieście niż ich rodzinny Rawicz da im większą anonimowość. Do kradzieży przygotowali się dość dobrze, a jako cel wybrali sobie jednoślady należące do uczniów leszczyńskich szkół.

Jednego dnia na terenie Leszna miały miejsce kradzieże hulajnogi elektrycznej i roweru. Oba pojazdy zostały skradzione przez nieznanych sprawców z terenów różnych szkół w Lesznie. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła ponad 4 tysiące złotych – mówi Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Złodzieje nie przewidzieli jednego. Okolice leszczyńskich szkół są monitorowane i zapewne w ten sposób policjanci szybko ustalili złodziei. Tym bardziej, że była to para.

Okazali się nimi mieszkańcy Rawicza. To 33-letnia kobieta i 19-letni mężczyzna.3 listopada policjanci zatrzymali „złodziejską parę” na terenie Rawicza. Jeszcze tego samego dnia usłyszeli zarzuty kradzieży jednośladów – dodaje Monika Żymełka.

Kilka dni dzielących kradzież od wpadki pozwoliły jednak parze na sprzedaż skradzionych jednośladów. Oboje przyznali się do kradzieży i staną za to przed sądem. Grozi im do pięciu lat więzienia. Będą też musieli pokryć szkody spowodowane kradzieżą.