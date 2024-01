Kto rzuci rękawice Borowiakowi? Czy prezydent Łukasz Borowiak będzie przez 14 lat zarządzał Lesznem?

W kwietniu mamy wybory samorządowe, a z tego co wiem - 9 czerwca, będą wybory do parlamentu europejskiego. Lewica kandydata na prezydenta Leszna jeszcze nie mama, bo zostało trochę czasu. Wszystko zależy od formuły startu w jakiej formule pójdziemy do wyborów. Czy to będzie kandydat Lewicy na prezydenta Leszna czy popierany przez lewicę, to zobaczymy. Nie wykluczmy żadnej możliwości. Na pewno nie pójdziemy z Prawem i Sprawiedliwością, start z PL 18 też jest mało prawdopodobny czy wręcz niemożliwy - mówi Tomasz Kusior z Lewicy.