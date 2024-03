Leszczyński policjant Łukasz Wróbel mistrzem Polski w BackYard Ultra. Trzy doby bez snu i 470 kilometrów biegu. Nie miał sobie równych

Backyard to bieg ultra w wyjątkowej formule, który powstał w USA.

Trasa biegu to pętla o długości 6706 metrów wytyczona wokół jeziora Kielarskiego. Prowadzi po zróżnicowanym podłożu, gdzie 85 procent to drogi leśne i szutrowe, oraz ścieżki leśne. 15 procent trasy prowadzi po nawierzchni utwardzonej jak asfalt i chodniki. Łączne przewyższenie jednego okrążenia to około 100 metrów – wyjaśniają organizatorzy.