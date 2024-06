Leszno – lista lokali wyborczych na wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Eurowybory 2024 już niedługo. W całej Polsce będziemy oddawać nasze głosy. Chcesz dowiedzieć się, gdzie zagłosować? Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje. Przedstawiamy listę lokali wyborczych w Lesznie, gdzie możesz oddać swój głos. Przeczytaj, w którym z nich możesz głosować.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lokale wyborcze w Lesznie - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Lesznie. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Bursa Międzyszkolna

adres: Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

numer komisji: 23 Aleje Zygmunta Krasińskiego 7 - 25 nieparzyste

Boczna

Gabriela Narutowicza 1 - 55 nieparzyste i 26 - 34 parzyste

Gołębia

Grodzka

Ignacego Paderewskiego

Karola Kurpińskiego

Karola Marcinkowskiego 1 - 5 i 12 - 18

Księcia Józefa Poniatowskiego 10, 11

Łaziebna

Mała Kościańska

Niepodległości 3 - 37a nieparzyste

Ofiar Katynia 1 - 10 i 12

pl. Powstańców

Rynek 1 - 12

Słowiańska 2 - 24 parzyste

Średnia

Tylna

Wałowa

Więzienna

Dom Harcerza

adres: Sokoła 20, 64-100 Leszno

numer komisji: 32 Adama Asnyka

Dąbrówki

Dożynkowa 1 - 23b nieparzyste i 2 - 34d parzyste

Elizy Orzeszkowej

Hugona Kołłątaja

Jana Kasprowicza

Jana Kochanowskiego

Józefa Góreckiego

Klemensa Janickiego

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Łąkowa

Marii Konopnickiej

Mikołaja Reja

Ogrodowa

Polna

Sokoła

ks. Stanisława Staszica

Stefana Czarnieckiego

Władysława Broniewskiego

II Liceum Ogólnokształcące

adres: Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno

numer komisji: 17 17 Stycznia 33 - 121 nieparzyste

Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bolesława Karpińskiego

Bolesława Prusa

dr. Bronisława Świderskiego

Franciszka Dzierżykraja Morawskiego

Garażowa

Jana Sobieskiego

Kazimiery i Juliana Szpunarów

Maksymiliana Jackowskiego

mjr. Hubala

płk. Władysława Wiecierzyńskiego

Powstańców Wielkopolskich

Sylwestra Machnikowskiego

III Liceum Ogólnokształcące

adres: pl. pl. Tadeusza Kościuszki 5, 64-100 Leszno

numer komisji: 24 Adama Mickiewicza

Antoniny

Gabriela Narutowicza 36 - 64 parzyste i 57 - 73 nieparzyste

Jana Ostroroga

Janusza Korczaka

Juliusza Słowackiego

Księcia Józefa Poniatowskiego 2 - 9

Niepodległości 41 - 75A nieparzyste

Ofiar Katynia 11 i 13

pl. Tadeusza Kościuszki

Przemysłowa 10 - 14 i 19 - 20

Studzienna

Śniadeckich 1a - 19 nieparzyste i 2 - 18 parzyste

adres: Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno

numer komisji: 2 Tadeusza Rejtana 28 - 129

Klub Osiedlowy

adres: gen. Jarosława Dąbrowskiego 45a, 64-100 Leszno

numer komisji: 12 Bohaterów Westerplatte 1A, 1B, 1F, 1G, 2A, 2B, 3A, 3B

gen. Jarosława Dąbrowskiego 1 - 45 nieparzyste

Jagiellońska 1 - 17 nieparzyste

Ludwika Najdy

Niepodległości 36 - 44 parzyste

Prochownia 1A i 1B

Wojska Polskiego

adres: Armii Krajowej 15, 64-100 Leszno

numer komisji: 7 Bukowa

Jana Długosza

Jesionowa

Kąkolewska

Klonowa

ks. Jerzego Popiełuszki

ks. Sylwestra Marciniaka

Ogrody

Osiecka

Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

adres: Osiedle Józefa Sułkowskiego 46, 64-100 Leszno

numer komisji: 15 Osiedle Józefa Sułkowskiego

Parkowa

Zygmunta Starego

Prywatny Zespół Szkół mgr Henryk Jóźwiak

adres: al. Aleje Zygmunta Krasińskiego 22, 64-100 Leszno

numer komisji: 22 Aleje Zygmunta Krasińskiego 2 - 32 parzyste

gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 - 18

Jana Matejki

Karola Marcinkowskiego 6 - 11

Nowy Rynek

Przemysłowa 1 - 9 i 21 - 28

Różana

Sebastiana Klonowicza

Skarbowa

Słowiańska 26 - 54 parzyste i 33 - 65 nieparzyste

Tama Kolejowa 1 - 9

Towarowa

Przedszkole nr 10

adres: Bolesława Prusa 22c, 64-100 Leszno

numer komisji: 16 Pułku Piechoty

Grunwaldzka 2 - 60 parzyste

Przedszkole nr 11

adres: Prochownia 25B, 64-100 Leszno

numer komisji: 10 gen. Władysława Sikorskiego 2 - 30 parzyste

Grunwaldzka 129 - 133

Jagiellońska 2 - 6 parzyste

Niepodległości 46 - 62 parzyste

Prochownia 5 - 27 nieparzyste i 8 - 30 parzyste

Przedszkole nr 19

adres: Juliusza Osterwy 4, 64-100 Leszno

numer komisji: 1 Pułku Ułanów

Aleje Konstytucji 3 Maja

Hanki Ordonówny

Jana Dekana

Jana Kiepury

Juliusza Osterwy

Ludwika Solskiego

Michała Kleofasa Ogińskiego

Mieczysławy Ćwiklińskiej

Na Skarpie

Piotra Czajkowskiego

Stanisława Przybyszewskiego

Szpitalna

Tadeusza Sygietyńskiego

Zbigniewa Cybulskiego

Przedszkole nr 21

adres: Armii Krajowej 11, 64-100 Leszno

numer komisji: 8 Armii Krajowej

Borowa

Borowikowa

Choinkowa

Grzybowa

Iglasta

Kurkowa

Leszczynowa

Rydzowa

Szyszkowa

Osiedle Wieniawa

Żurawinowa

Przedszkole nr 3

adres: Stanisława Wyspiańskiego 2, 64-100 Leszno

numer komisji: 30 gen. Józefa Wybickiego

Jana Kilińskiego

ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - 55a nieparzyste i 4 - 64 parzyste

Kaszubska

Kazimierza Pułaskiego

Kujawska

Lechicka

Lubuska

Lutycka

Łużycka

Miśnieńska

Obotrycka

Piastowska

Plac Obrońców Warszawy

Serbska

Stanisława Szczepanowskiego 1 - 27 nieparzyste i 2 - 12 parzyste

Stanisława Wyspiańskiego

Śląska

Świętego Franciszka z Asyżu 1 - 9 nieparzyste i 2 - 4 parzyste

Tadeusza Boya Żeleńskiego

Wolińska

Zbigniewa Herberta

Przedszkole nr 4

adres: Jana Poplińskiego 5, 64-100 Leszno

numer komisji: 19 17 Stycznia 2 - 64 parzyste

Aleksandra Fredry

Cypriana Kamila Norwida

gen. Józefa Kustronia

Henryka Sienkiewicza 1 - 10 i 24 - 30a

Jana Poplińskiego

Leszczyńskich 34 - 56 parzyste

Lipowa 1 - 39 nieparzyste i 4 - 26 parzyste

Obrońców Lwowa

Racławicka

Starozamkowa

Ułańska

Przedszkole nr 7

adres: Stefana Żeromskiego 19, 64-100 Leszno

numer komisji: 31 Dworcowa

Działkowa

Gryczana

Jęczmienna

Kosmonautów

Lniana

Łanowa

Łubinowa

Ochocza

Pilotów od 51

Podgórna

Przejezdna

Pszeniczna

Rolna

Rzepakowa

Siewna

Skrzydlata od 25

Słonecznikowa

Stefana Żeromskiego

Szybowników

Święciechowska

Świętego Józefa

Wiejska

Zachodnia

Zbożowa

Zielna

Żniwna

Żytnia

Przedszkole nr 8

adres: Jagiellońska 6, 64-100 Leszno

numer komisji: 9 Aleja 21 Października

Aleje Jana Pawła II 27, 29, 31

Grunwaldzka 62 - 128 parzyste

Jasna

Krzywa

Kwiatowa

Niepodległości 62a - 152 parzyste

Słoneczna

Wierzbowa

Szkoła Podstawowa nr 1

adres: al. Aleje Zygmunta Krasińskiego 2, 64-100 Leszno

numer komisji: 21 Aleje Jana Pawła II 9 - 13 z wyłączeniem 12

Aleje Zygmunta Krasińskiego 1 - 5 nieparzyste

Bolesława Chrobrego 12 - 22

Kościelna

Leszczyńskich 4 - 32 parzyste i 3 - 43a nieparzyste

Mała Kościelna

pl. Jana Metziga

Rynek 31 - 38

Słowiańska 1 - 31 nieparzyste

Szkolna

Świętojańska

Świętokrzyska

Waleriana Wróblewskiego 1 - 4

Wąska

Zielona 1 - 11 i 25 - 30

Szkoła Podstawowa nr 10

adres: Jagiellońska 7, 64-100 Leszno

numer komisji: 11 Bohaterów Westerplatte 4 - 15

gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego

gen. Władysława Sikorskiego 1 - 15 nieparzyste

Grunwaldzka 117 - 127 nieparzyste

Jagiellońska 8 - 16 parzyste

Zwycięstwa

Szkoła Podstawowa nr 12

adres: Rumuńska 6AB, 64-100 Leszno

numer komisji: 5 Czechosłowacka

Niemiecka

Rumuńska

Węgierska

Szkoła Podstawowa nr 12

adres: Rumuńska 6AB, 64-100 Leszno

numer komisji: 6 Austriacka

Belgijska

Bułgarska

Chorwacka

Cypryjska

Duńska

Ewarysta Estkowskiego

Francuska

Grecka

Hiszpańska

Holenderska

Irlandzka

Kameruńska

Kubańska

Litewska

Luksemburska

Maltańska

Norweska

Portugalska

Szwedzka

Unii Europejskiej

Szkoła Podstawowa nr 13

adres: Tadeusza Rejtana 1, 64-100 Leszno

numer komisji: 3 Ludwika Zamenhofa 25 - 116

Szkoła Podstawowa nr 13

adres: Tadeusza Rejtana 1, 64-100 Leszno

numer komisji: 4 Leśna Osada

Ludwika Zamenhofa 1 - 24

Tadeusza Rejtana 1 - 27

Szkoła Podstawowa nr 3

adres: pl. pl. Jana Amosa Komeńskiego 1, 64-100 Leszno

numer komisji: 20 Aleje Jana Pawła II 3 - 5 i 15 - 25

Aptekarska

Bolesława Chrobrego 1 - 11 i 23 - 51

Bracka

Gabriela Narutowicza 2 - 22 parzyste

gen. Jarosława Dąbrowskiego 2 - 26 parzyste

Królowej Jadwigi

Krótka

Niepodległości 2 - 34 parzyste

pl. Jana Amosa Komeńskiego

Rynek 14 - 29

Waleriana Wróblewskiego 5 - 9

Wolności 1 - 12 i 23 - 31a

Zakątek

Zielona 12 - 24

Szkoła Podstawowa nr 4

adres: Henrykowska 1, 64-100 Leszno

numer komisji: 33 1 Maja 17 - 99 nieparzyste i 16 - 92 parzyste

Adama Ruszczyńskiego

Bajkowa

Borówkowa

Brzozowa

Czarnoleska

Dębowa

Edwarda Dembowskiego

Fryderyka Chopina

Gajowa

Górowska

Hansa Christiana Andersena

Henrykowska

Iwana Kryłowa

Jagodowa

Jana Brzechwy

Jarzębinowa

Jaworowa

Jubilerska

Kalinowa

Kornela Makuszyńskiego

ks. Ignacego Skorupki

ks. Piotra Wawrzyniaka

Medalierska

Miernicza

Młyńska

Modrzewiowa

Nowa

Okrężna 31

Paprocia

Poprzeczna

Poziomkowa

Romana Maciejewskiego

Rynek Zaborowski

Rzemieślnicza

Snycerska

Solna

Sosnowa

Spacerowa

Sukiennicza

Szeroka

Szewska

Świerkowa

Tkacka

Topolowa

Urocza

Ustronie

Wesoła

Wiewiórkowa

Wodna

Wrzosowa

Złotnicza

Źródlana

Szkoła Podstawowa nr 5

adres: Gronowska 45, 64-100 Leszno

numer komisji: 27 Antonińska

Barbary Jeziorkowskiej

Gronowska

Kasztelańska

Kresowa

Krystyny Drohojowskiej

Łowiecka

Myśliwska

Rycerska

Sadowa

Stawowa

Św. Huberta

Św. Krzysztofa

Św. Maksymiliana Kolbe

Władysława Jagiełły

Szkoła Podstawowa nr 5

adres: Łowiecka 50c, 64-100 Leszno

numer komisji: 26 Adama Nowowiejskiego

Andrzeja Kmicica

Anny Mazowieckiej

Chocimska

Gronowe Zacisze

Heleny Kurcewiczówny

Husarska

Jagienki

Jana Kazimierza

Jana Skrzetuskiego

Jaremy Wiśniowieckiego

Jesienna

Juranda

Ketlinga

ks. Augustyna Kordeckiego

Księcia Witolda

Michała Wołodyjowskiego

Miła

Miodowa

Obrońców Zbaraża

Oleńki Billewiczówny

Onufrego Zagłoby

Połanieckich

Poznańska

Rocha Kowalskiego

Stasia Tarkowskiego

Stanisława Żółkiewskiego

Wilkowicka 1 - 17 nieparzyste i 2 - 14a parzyste

Wiosenna

Zawiszy Czarnego

Zbyszka z Bogdańca

Zimowa

Szkoła Podstawowa nr 7

adres: al. Aleje Jana Pawła II 10, 64-100 Leszno

numer komisji: 13 Aleje Jana Pawła II 12

Grunwaldzka 1 - 115 nieparzyste

Szkoła Podstawowa nr 7

adres: al. Aleje Jana Pawła II 10, 64-100 Leszno

numer komisji: 14 17 Stycznia 1 - 31 nieparzyste

gen. Ludwika Mierosławskiego

ks. Teodora Korcza

Leszczyńskich 45 - 47 nieparzyste

por. Leona Włodarczaka

por. Wacława Andrzejewskiego

Szkoła Podstawowa nr 9

adres: Stanisława Szczepanowskiego 14, 64-100 Leszno

numer komisji: 29 Aleksandra Orłowskiego

Andrzeja Krzyckiego

Anny Memoraty

Artura Grottgera

Brata Alberta

Działyńskich

Edmunda Bojanowskiego

gen. Dezyderego Chłapowskiego

Ferdynanda Ruszczyca

Franciszka Grzywaczyka

gen. Romualda Traugutta

Graniczna

Henryka Siemiradzkiego

Ignacego Kraszewskiego

Jacka Malczewskiego

Jana Stanisławskiego

Jana Styki

Jarosława Iwaszkiewicza

Jerzego Dudy-Gracza

Jolanty Dworzaczkowej

Józefa Brandta

Józefa Mehoffera

Józefa Pankiewicza

Juliana Fałata

Juliusza Kossaka

ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 57 - 59 nieparzyste i 68 - 76 parzyste

Leona Wyczółkowskiego

Ludowa

Ludwika Kostery

Maksymiliana Gierymskiego

Mariana Sucholińskiego

Michała Drzymały 1 - 27 nieparzyste i 2 - 18 parzyste

Mieczysława Kudelli

Mielżyńskich

Mikołaja Kopernika

Spółdzielcza

Stanisława Moniuszki

Stanisława Ignacego Witkiewicza

Stefana Okrzei

Tadeusza Makowskiego

Wilkowicka 16 - 24 parzyste i 23 - 59 nieparzyste

Wisławy Szymborskiej

Wita Stwosza

Witolda Lutosławskiego

Władysława Hasiora

Władysława Podkowińskiego

Włodzimierza Tetmajera

Wojciecha Gersona

Xawerego Dunikowskiego

Szkoła Podstawowa nr 9

adres: ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 57, 64-100 Leszno

numer komisji: 28 Czesława Miłosza

gen. Henryka Dembińskiego

Józefa Chełmońskiego

Marii Skłodowskiej-Curie

Juliana Tuwima

Karola Olszewskiego

Karola Szymanowskiego

Michała Drzymały 29 - 69 nieparzyste i 20 - 58 parzyste

Piaskowa

Stanisława Dubois

Stanisława Grochowiaka

Stanisława Mikołajczyka

Stanisława Szczepanowskiego 29 - 63 nieparzyste

Stefana Batorego

Świętego Franciszka z Asyżu 11 - 19 nieparzyste i 6 - 16 parzyste

Władysława Orkana

Władysława Reymonta

Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych

adres: 1 Maja 1, 64-100 Leszno

numer komisji: 18 1 Maja od 1 - 13 nieparzyste i 2 - 6 parzyste

17 Stycznia 74 - 86 parzyste

Akacjowa

Architektów

Artyleryjska

Budowlanych

Chabrowa

Dożynkowa 31 - 57 nieparzyste i 40 - 62a parzyste

Energetyków

Geodetów

gen. Józefa Bema

Henryka Sienkiewicza 11 - 22

Józefa Chociszewskiego

Kanałowa

Kosynierów

Kręta

Leśna

Lipowa 30 - 76a parzyste i 47 - 83 nieparzyste

Meliorantów

Okrężna 8 - 20a

Pancernych

Powstańców Śląskich

Projektantów

Przeciwlotników

Saperska

Skryta

Strzelecka

Usługowa

Żołnierska

Zespół Szkół Technicznych-CKZiU

adres: Gabriela Narutowicza 74a, 64-100 Leszno

numer komisji: 25 Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego

Augusta Wilkońskiego

Berwińskich

Cicha

Dolna

Edwarda Raczyńskiego

Fabryczna

Gabriela Narutowicza 75 - 137 nieparzyste i 74 - 82 parzyste

Górna

Ignacego Daszyńskiego

Karwowskich

Kazimierza Karasia

ks. Edwarda Frankiewicza

Macieja Rataja

Magazynowa

Opalińskich

Podmiejska

Spokojna

Strumykowa

Śniadeckich 20 - 50 parzyste i 21 - 41 nieparzyste

Wiatraczna

Willowa

Wincentego Witosa

Wojciecha Korfantego

Zacisze

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach europejskich

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych lokali wyborczych, zapewniając np. dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez rampy czy windy

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej. Posiada funkcje ustawodawcze, nadzorcze i budżetowe. Początki PE sięgają 1952 r., kiedy powstało Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a w 1962 r. przyjęto nazwę Parlament Europejski. Pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979 r. Strasburg jest oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego, natomiast w Brukseli odbywa się większość prac legislacyjnych. Luksemburg jest trzecią siedzibą, gdzie znajduje się Sekretariat i zaplecze techniczne.

Próg wyborczy do PE

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

