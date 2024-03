Leszno ma problem z dostępnością alkoholu dla młodzieży - alarmuje badacz. Najnowsze dane są alarmujące WIDEO

Badania na grupie prawie 900 uczniów w wieku od 15 do 18 lat przeprowadzono w Lesznie w maju ubiegłego roku. Dziś - w środę 7 marca 2024 – podczas specjalnej konferencji, przedstawiono ich wyniki i analizę. Poprzednie takie badania wykonano cztery lata wcześniej i analiza trwa już łącznie od 16 lat.

W Lesznie w porównaniu okresem sprzed 4 lat wzrosło spożycie e-papierosów. Mamy spadek chłopców pijących alkohol. Dziewczęta piją niesyt nadal tyle co kilka lat temu. W pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych to 40 procent i aż 60 procent w klasach starszych.

W Lesznie poważnym problemem okazuje się łatwość dostępu do zakupu alkoholu.

Prawie 70 procent 15-latków mówi, że bez problemu zdobywa alkohol. Aż 90 procent 17- latków potwierdza ten fakt. Co czwarty 15-latek w ciągu ostatniego miesiąca kupował alkohol w sklepie. Połowa z nich robiła co minimum dziesięć razy. To ogromne wyzwanie dla Leszna, by uporać się z tym problem-przyznaje Bogusław Prajsner, właściciel pracowni badawczo – psychologicznej Mirabo.