Leszno - pogoda na weekend (09.06, 10.06, 11.06). Piątek, sobota, niedziela. Długoterminowa prognoza pogody

Spodziewana temperatura w piątek w Lesznie to 24°C. W nocy temperatura może spaść do 15°C.

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wyniesie 48%. Zgodnie z długoterminową pogodą na weekend dla Leszna w piątek towarzyszyć nam będzie wiatr o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 23°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie północno-wschodni.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 09.06.2023:

Temperatura w ciągu dnia: 24°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo deszczu: 48%.

Indeks promieniowania UV: 6.0

Pogoda na weekend w Lesznie: sobota, 10.06.2023

W sobotę możemy spodziewać się ochłodzenia. W ciągu dnia temperatura w Lesznie może wynieść 23°C.