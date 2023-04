Leszno z jego zdjęć znają wszyscy. Znany fotograf miał zakład na ulicy Leszczyńskich

Zakład fotograficzny przy ulicy Leszczyńskich 25

W 1936 roku Semrau wyprowadził się do Przemyśla, a po dwóch latach wyprowadził się do Chorzowa, gdzie kupił zakład fotograficzny przy ulicy Wolności. Polecany:

3 kwietnia 1928 roku magistrat w Lesznie nadał Józefowi Piłsudskiemu tytuł honorowego obywatela miasta. Marszałek godność przyjął, ale obowiązki nie pozwoliły na przyjazd do Leszna i odebranie…

Krótko po wybuchu wojny Semrau trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. Był przekonany, że już stamtąd nie wróci. Zakład w Chorzowie prowadziła jego żona. Dobrze prosperował, głównie dzięki zdjęciom do kennkart. W październiku 1942 roku leszczyńskiego fotografa wypuszczono z obozu. Dopiero po latach okazało się, że uwolnienie zawdzięcza - Karlowi Feichtnerowi, od którego kupił w Lesznie zakład fotograficzny - dodaje Andrzej Przewoźny.

Niedługo Semrau cieszył się wolnością. Całą rodzinę wysiedlono z Chorzowa do obozu dla Polaków w Boguminie. Tam miał zarządzać zakładem fotograficznym, którego właściciela – niemieckiego oficera – wysłano na front wschodni. Po objęciu zakładu fotograf został aresztowany i trafił do więzienia w Katowicach. Został oskarżony o wyniesienie pieniędzy z zakładu. W więzieniu Semrau spędził blisko rok. Wyszedł na wolność na początku 1944. Prawdopodobnie z niemieckich rąk wykupił go syn Olech, który w czasie wojny pracował w Wiedniu.