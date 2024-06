Lista lokali wyborczych w Lesznie. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Lokale wyborcze w Lesznie - lista

Bursa Międzyszkolna

Dom Harcerza

II Liceum Ogólnokształcące

III Liceum Ogólnokształcące

Klub Osiedlowy

Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Prywatny Zespół Szkół mgr Henryk Jóźwiak

Przedszkole nr 10

Przedszkole nr 11

Przedszkole nr 19

Przedszkole nr 21

Przedszkole nr 3

Przedszkole nr 4

Przedszkole nr 7

Przedszkole nr 8

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoła Podstawowa nr 12

Szkoła Podstawowa nr 12

Szkoła Podstawowa nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoła Podstawowa nr 9

Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych

Zespół Szkół Technicznych-CKZiU

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski - czym jest?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.