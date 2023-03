MAMYdzieci w bibliotece. Panie z Leszna mówią o swoich doświadczeniach

MAMYdzieci w bibliotece w Lesznie

MAMYdzieci to propozycja biblioteki w Lesznie adresowana do mam. Panie mają okazję poznać nowe osoby i wymienić się doświadczeniami. Projekt skierowany jest do mam, które obecnie nie są aktywne zawodowo i całą uwagę poświęcają rodzinie. To rozwiązanie sprawia, że często czują się samotne. Pierwsze spotkanie miało miejsce we wtorek 21 marca 2023 roku. Frekwencja podczas pierwszego spotkania pokazała, że powstanie grupy o takim charakterze ma sens.

