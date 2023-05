Medale dla leszczyńskich mażoretek na Mistrzostwach Polski. Dziewczyny udowodniły, że są znakomite

W zawodach wzięły udział najlepsze zespoły mażoretkowe z całej Polski, wyłonione w trakcie czterech konkursów regionalnych, które przeprowadzono w Stalowej Woli, Wyszkowie, Piekarach Śląskich i we Wschowie. To w trakcie Mistrzostw Mażoretek Okręgu we Wschowie Mażoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna wywalczyły awans do zawodów krajowych.

W mistrzostwach w Dąbrowie Górniczej wzięło udział niemal 2000 tancerek z ponad 60 zespołów. W ciągu czterech dni zawodów międzynarodowe jury oceniło ponad 550 prezentacji tanecznych. Wśród nagrodzonych zespołów znalazły się także leszczyńskie mażoretki.