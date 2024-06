Mężczyzna w Kościanie brutalnie pobił i okradł staruszkę. 78-letnia kobieta trafiła do szpitala, a agresywny mężczyzna do aresztu

Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że sprawca po wejściu za starszą kobietą na klatkę schodową, zaatakował ją z zaskoczenia, uderzając kilkukrotnie po głowie oraz kopiąc po plecach, a po przewróceniu zabrał jej torbę z pieniędzmi w kwocie 1100 złotych, dokumentami i telefonem komórkowym, po czym uciekł. Sąsiedzi zaalarmowani krzykami dochodzącymi z klatki schodowej pobiegli za mężczyzną i ujęli go na ulicy Surzyńskiego. Skradzione mienie zostało w całości odzyskane, a 33-letni sprawca zatrzymany i doprowadzony przez policjantów do kościańskiej komendy, gdzie usłyszał zarzuty rozboju, za co grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności - informuje Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.