Miejsce za granicą Leszna wygląda jak skansen z początku 20 wieku. Majątek w Strzyżewicach należał do jednego z najbogatszych Niemców

Majątek w Strzyżewicach

Niemiec, Adolf von Hansemann z Berlina, wybudował w 1898 roku budynki z cegły, a cztery lata później a w pałac, wszystko to dzisiaj zwane jest majątkiem Strzyżewice. Już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości - w styczniu1926 roku Komisariat Główny Urzędu Likwidacyjnego dla byłego zaboru pruskiego w Poznaniu, reprezentujący Skarb Państwa, sprzedał majątek Feliksowi Haertle. Nowy właściciel zapłacił za dobra 115 000 złotych, była to w latach 20. mała fortuna.

Dariusz Staniszewski

Feliks Haertle w swoich wspomnieniach napisał „Mając zamiar przeniesienia się z rodziną po zakończeniu dzierżawy Drzewiec oraz Czarkowa do Strzyżewic, znajdujący się tam nieduży dom mieszkalny przeznaczony uprzednio dla rządcy, rozbudowałem w latach 1927 – 1928 wg projektu mego szwagra architekta Lucjana Michałowskiego do 14 pokoi, wyposażając go w centralne ogrzewanie, oraz dostosowując urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne do dokonanej rozbudowy. Rozbudową domu kierował bud. Stanisław Brodziak z Ponieca”.