Miesiąc po pożarze wznawiają działalność. Klienci siłowni Dragon w Lesznie bardzo na to czekali

Akcja strażacka na miejscu była bardzo trudna. Zadymienie przedostało się do części pod dachem, która było trudna do wentylacji. Ogień udało się opanować i nie przedostał się on do sąsiadującej przez ścianę hurtowni motoryzacyjnej. Pomogła w tym ściana przeciwpożarowa, którą zaprojektowano w obiekcie.