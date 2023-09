Mieszkańcy Leszna urządzili imieniny jednej z ulic. ,,Chcemy poznać siąsiadów i promować naszą ulicę Łaziebną w całym mieście'' - mówią

Wielu przybyłych mieszkańców Leszna zgłaszało się później z własnymi wspominkami dotyczącymi historii kamienic i ich lokatorów.

Na jednym z podwórek urządzono plenerowe kino i strefę odpoczynku z napojami. Gospodynią tego miejsca jest Zofia Skrzypczak – Czekajło, mieszkanka Łaziebnej. Ta uliczka w sercu Leszna była przed laty ulicą rzemieślników. Do dziś działa tu między innymi zakład zegarmistrzowski, ale inne profesje niestety wymarły.

Łaziebna, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę, to jedyna ulica odjazdowa od Rynku. Wszystkie inne są dojazdowe. Żartujemy, że Łaziebna jest odjazdowa w każdym sensie. Odważyłam się wpuścić wszystkich gości na własne podwórko, co było dla nas wyzwaniem, ale to wspaniały pretekst do tego, by poznać ludzi i tego, by całe Leszno usłyszało o Łaziebnej – przyznaje Zofia Skrzypczak – Czekajło.