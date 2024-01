Mieszkańcy postawili na swoim. Gmina Lipno wycofała się ze zgody na zakład w Targowisku, który miał przetwarzać wieprzowe jelita na heparynę Dariusz Staniszewski

Temat zakładu przetwarzającego ogromne ilości świńskich jelit na heparynę pojawił się podczas sesji rady gminy Lipno w grudniu 2023. Wtedy jeden z mieszkańców Targowiska, wsi w której miał stanąć zakład, pytał się wójta gminy Lipno, dlaczego wydano zgodę o warunkach zabudowy? „Według mnie troszkę pośpiesznie wydano, nie wiem czy są terminy jakieś dniowe, że już w tych dniach trzeba dać odpowiedź. To jest heparyna, jeszcze w 2008 całość heparyny na świecie produkowano w Chinach. Po co to zmieniać? Bo rząd ogłosił raport raport, kto najbardziej truje Chiny, i heparyna była na pierwszym miejscu" mówił mieszkaniec Targowiska. Co ciekawe, ta „inwestycja nie jest wymieniona w rozporządzeniu, jako wymagająca uzyskania decyzji środowiskowej" mówił Łukasz Litka, wójt gminy Lipno .