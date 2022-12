Miłe zaskoczenie na parkiecie w Poznaniu. Walka do końca okazała się opłacalna

Zapowiadając ten mecz po cichu liczyliśmy jednak ze względu na to, że to derby na jakiekolwiek punkty i zacięty bój. Nasz nos nas nie zawiódł. Piłkarze ręczni z Leszna też od początku wierzyli w powodzenie tej trudnej misji, prowadząc od samego początku zażarty bój, choć z nieznaczną jednak przewagą zespołu prowadzonego przez Michała Tórza, dodajmy, wychowanka zespołu z Leszna. Grunwald do przerwy nie potrafił odskoczyć na więcej niż dwie bramki, a po 30 minutach twardej, męskiej gry było (10:9).

Po przerwie sytuacja w tym meczu się odwróciła. Za sprawą Mateusza Płaczka na dwie bramki w pewnym momencie odskoczyli goście z Leszna, prowadząc (18:16). W tym meczu do samego końca nie było wiadomo nic. Nikt się nie oszczędzał i nikt nie potrafił sobie wypracować poważniejszej przewagi. W końcówce znów prowadził Grunwald, ale ostatnią bramkę w regulaminowym czasie zdobył Marcin Jaśkowski, który doprowadził do remisu (22:22). Kiedyś obie drużyny dostałyby po takim rezultacie po jednym dużym punkcie. Teraz jednak przy każdym remisie dochodzi do konkursu rzutów karnych. Ten, kto je wygra dostaje dodatkowo kolejny punkt do tabeli. Bardziej opanowani w tych rzutach byli leszczynianie, którzy wygrali je 3:1 i z Poznania wrócili z dwoma dużymi punktami, które przed meczem trener Maciej Wierucki i jego zawodnicy braliby na pewno w ciemno. Dla Grunwaldu konkursy rzutów karnych, to ostatnio przekleństwo. W poprzedniej kolejce Poznaniacy przegrali w podobny sposób konfrontację w Nowej Soli.