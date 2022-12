Minimalne porażki zespołów z Leszna i Kościana

Ekipa z Leszna, która poprzednio pokonała w loklanych derbach Tęczę Folplast Kościan marzyła o tym, by powtórzyć to także w kolejnych derbach, tym razem na parkiecie we Wolsztynie. Szanse obu drużyn na sukces wydawały się być wyrównane, choć ostatnio nieco lepiej wiodło się leszczynianom. Wolsztyniak dobrze rozpoczął sezon, ale ostatnie tygodnie nie były dla tego zespołu najbardziej udane. Przed derbami oba zespoły miały po 11 punktów. Tak jak się spodziewano mecz był wyrównany, ale niemal cały czas toczył się przy nieznacznej przewafze beniaminka z Wolsztyna. W I połowie gościom z Leszna udawało się kilka razy doprowadzać do remisu, ale do przerwy o jedno trafienie lepsi byli miejscowi, prowadząc (16:15).

Zaraz po przerwie do kolejnego remisu doprowadził Kacper Pawłowski. Później znów 1-2 bramkami prowadził Wolsztyniak, albo notowano remis. Goście w 50 minucie po raz pierwszy w meczu i jak się okazało po raz ostatni byli na prowadzeniu. Wszystko za sprawą trafienia Marcina Jaśkowskiego, kiedy notowaliśmy (24:23). W 58 minucie miejscowi wypracowali sobie 3-bramkową przewagę i zwycięstwa nie wypuścili już z rąk, wygrywając (30:28).