Ministra edukacji zdumiona brakiem podwyżek dla nauczycieli w Lesznie. Czy to obstrukcja prezydenta Leszna?

Leszno jest samorządem, który nie poradził sobie z wypłatą wynagrodzeń. To zdumiewające, że akurat Leszno nie dało rady. Ponad 88 procent samorządów już wypłaciło, ale Leszno należy do tego wąskiego grona, gdzie nie było jeszcze wypłat. Zapowiadane jest to na koniec marca. Namawiam do sprawnych działań, bo nauczycielkom i nauczycielom te pieniądze się należą. Mam nadzieję, że pieniądze zostaną wypłacone, i już nigdy tak się nie zdarzy, że Leszno będzie w ogonie wypłacania podwyżek - mówiła w Lesznie Barbara Nowacka, ministra odpowiadająca za resort edukacji narodowej.