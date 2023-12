Na kilkunastu przystankach autobusowych w Lesznie będą tablice elektroniczne. W nich światłowód, karty sim i kamery

To mniej niż płaciliśmy w 2021 roku, bo wówczas obok ceny tablic, musieliśmy zapłacić też za oprogramowanie do nich. Teraz mając już takie oprogramowanie, jedyny koszt to zakup tablic i doprowadzenie infrastruktury, bo każda taka tablica ma połączenie światłowodowe i dodatkowo, jako zabezpieczenie, ma także własną kartę sim to bezprzewodowej łączności – tłumaczy Jacek Domagała, dyrektor MZK w Lesznie.