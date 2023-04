Na nowy dziedziniec uczniowie tej szkoły w Lesznie czekali wiele lat. Teren za Zespołem Szkół numer 4 jest gotowy ZDJĘCIA I FILM

To był drugi z etapów modernizacji budynku Zespołu Szkół numer 4. Pierwszym była kompleksowa termomodernizacja i remont wnętrz. Teraz przyszła kolej na otoczenie szkoły, które mocno odstawało przez lata przyjętych od standardów.

Tak wyglądał dziedziniec ZS4 jeszcze rok temu

Leszno. Szkoła wypiękniała, teraz to samo miało stać się z t...

Za budynkiem działał gruntowy parking, a stan boiska z przechylonymi płotami pozostawiał wiele do życzenia. Po modernizacji dziedziniec szkoły wygląda zupełnie inaczej. Wyłożono go częściowo kostką, a część pokrywa trawnik. Na placu stanęły betonowe gazony z roślinami, a wokół placu znalazło się miejsce na stojaki do rowerów.

Zdania odnośnie estetyki nowego dziedzińca są podzielone. - Betonoza - słyszymy od części osób. - Dobrze, że cokolwiek zrobiono - mówią inni.