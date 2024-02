Nadzy i pijani śpią na podłodze w bibliotece przy placu Jana Metziga w Lesznie. Agencja ochrony weszła do Leszczyńskiej Galerii Książki

Zgodnie z regulaminem podjęliśmy decyzję, że osoby, które nie stosują się do norm w zakresie higieny, ubioru i zachowania, nie mogą z biblioteki korzystać. Przestrzegamy po prostu regulaminu i będziemy w tym konsekwentni. Część z tych ludzi niesie z sobą taki fetor, że pomieszczenia nie da się użytkować przez dwa dni. Jeśli wejdą do biblioteki Ratuszowej i spędzą tam godzinę, to placówka musi być zamknięta. Gdy wyproszone osoby znów się pojawią, to siadają na meble i po prostu sikają na nie. Bibliotekę w ubiegłym roku odwiedziło odwiedziło 220 000 osób, w tym kilkadziesiąt tysięcy dzieci. I one muszą się stykać z tym smrodem, chamstwem i niebezpieczeństwem. Od tego roku powiedzieliśmy Dość! Tak długo jak będzie to konieczne, te osoby nie wejdą do biblioteki. Biblioteka nie jest dla nich. Biblioteka jest dla pozostałej rzeszy czytelników - dodał Andrzej Kuźmiński.