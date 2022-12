Najlepsi juniorzy będą walczyć o tytuły w leszczyńskiej arenie

Reklamować leszczyńskiego obiektu specjalnie już nie trzeba. Ta sportowa arena jest jedną z nowocześniejszych w Polsce. Hala jest wentylowana i klimatyzowana, a gra toczy się na nowoczesnej nawierzchni typu hard court. Z tego też względu obowiązuje zawodników gra w obuwiu o jasnej podeszwie, nie pozostawiającej jakichkolwiek śladów. Złamanie tego nakazu powoduje dyskwalifikację zawodnika, zawodniczki i nie dopuszczenie do gry. Halowe Mistrzostwa Polski U18 rozpoczną się w hali usytuowanej przy ulicy Świętego Józefa tuż po Nowym Roku, czyli już 2 stycznia. Do rywalizcji przystąpią najlepsi zawodnicy i zawodniczki naszego kraju, którzy rywalizować będą nie tylko w singlu, który cieszy się zawsze największą popularnością, ale także w deblu. Oficjalne otwarcie turnieju rangi mistrzostw Polski nastąpi w najbliższy wtorek o godzinie 13.45. Zawody potrwają do 8 stycznia.

Na zwycięzców w grach pojedynczych poza medalami, dyplomami i pucharem czeka nagroda pieniężna w wysokości 3 tysięcy złotych. Ponadto triumfator i triumfatorka imprezy otrzyma dziką kartę do turniejów ITF U18 lub ITF Men's/Women's, które odbywać się będą w Polsce. Dodajmy, że finałowy przegrany w grze pojedynczej, czyli drugi i druga zawodniczka imprezy może liczyć na nagrodę w wysokości 1500 złotych. Termin zgłoszeń do turnieju mistrzowskiego minął 26 grudnia. Z naszych informacji wynika, że w leszczyńskim obiekcie wystąpi absolutnie cała czołówka tenisistów i tenisistek Polski w tej kategorii wiekowej.

Głównym organizatorem mistrzostw Polski do lat 18 jest Stowarzyszenie Leszno Tenis Klub oraz Polski Związek Tenisowy przy wsparciu między innymi Miasta Leszna i sponsorów.

Dodajmy, że w styczniu w leszczyńskim obiekcie odbywać się będą też i nico mniejsze imprezy, bardziej lokalne. 21 stycznia rozegrany zostanie IV spotkanie z cyklu Grand Prix Leszna w kategorii open, a wcześniej, bo 14 stycznia z cyklu Akwawit Cup zagrają miksty. Obiekt jak widać tętni życiem i staje się jedną z najpopularniejszych tenisowych aren w naszym kraju.